MSF exige la "liberación inmediata" de uno de sus médicos, detenido hace un año por Israel en Gaza

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha exigido este jueves la "liberación inmediata" de uno de sus médicos, Mohamed Obeid, que fue detenido hace un año en el norte de la Franja de Gaza y continúa bajo custodia de las autoridades israelíes. El cirujano ortopédico, que forma parte de la ONG desde 2018, no ha sido puesto en libertad en el marco del alto el fuego alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo del pacto propuesto por Estados Unidos, por lo que MSF ha instado a que sea puesto en libertad de forma "incondicional".

Obeid fue arrestado el 26 de octubre de 2024 por las fuerzas israelíes durante una operación en el hospital Kamal Aduán, en el norte del enclave, y fue detenido junto a otras 57 personas. Desde entonces, carece de contacto alguno con su familia, según un comunicado.

"Estamos sumamente preocupados por su seguridad y bienestar. Nos solidarizamos plenamente con él y su familia, y exigimos que se le restablezcan sus derechos, dignidad y libertad sin más demora", ha apuntado Tejshri Shah, directora general de MSF.

Así, ha hecho hincapié en que se trata de un médico "altamente cualificado que brindaba atención quirúrgica de vital importancia a pacientes en Gaza con MSF desde hacía siete años". "El suyo no es un caso aislado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 trabajadores sanitarios de Gaza han sido detenidos por las fuerzas israelíes desde octubre de 2023", recalca.

"En un momento en que las necesidades médicas en Gaza son máximas, el papel del personal médico y paramédico es crucial", ha manifestado Shah.