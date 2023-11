23/10/2023 Diphtheria Antitoxin (DAT) is prepared before administration. DAT is mixed with saline fluid before being administered via drip to patients. Doses can vary based on the severity of the case.. Tras varios meses de lucha por parte de los países de África Occidental contra el "peor brote de difteria registrado en el continente", Médicos Sin Fronteras (MSF) advierte de que "es urgente intensificar el acceso a tratamiento y vacunación para evitar más muertes" por la enfermedad. SALUD GEORG GASSAUER

