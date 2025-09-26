MSF suspende actividades en la ciudad de Gaza por los constantes ataques y el avance de los tanques israelíes

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha suspendido este viernes sus actividades en la ciudad de Gaza debido a los constantes bombardeos por parte del Ejército israelí en el enclave palestino y el avance de los tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones.

“No nos ha quedado otra opción que detener nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes”, ha explicado el coordinador de emergencia de MSF en Gaza, Jacob Granger, agregando que esto pone en peligro a “los más vulnerables”, como bebés en cuidados neonatales o aquellos con graves lesiones y enfermedades potencialmente mortales, incapaces de moverse.

La ONG ha denunciado que los bombardeos israelíes han creado “un nivel inaceptable de riesgo” para su personal en la ciudad de Gaza, que ha llevado a cabo más de 3640 consultas y ha tratado a un total de 1655 personas con malnutrición.

MSF, que ha podido ver a pacientes con traumatismos graves, quemaduras y también a mujeres embarazadas, se ha comprometido a seguir prestando apoyo a los hospitales de Al Helu y Al Shifa pese a la suspensión de sus actividades en la ciudad de Gaza.

La ONG ha hecho un llamamiento al fin “inmediato” de la violencia y a que se tomen “medidas concretas” para proteger a los civiles, a quienes “se les ha privado deliberadamente de lo esencial para poder sobrevivir” en medio de la escasez de personal médico, de suministros y de combustible para operar los hospitales.

“Las autoridades israelíes deben garantizar de inmediato el acceso sin obstáculos y la seguridad para las organizaciones humanitarias que operan en la ciudad de Gaza, así como condiciones aceptables para la prestación segura y sostenida de atención médica y ayuda humanitaria, condiciones que hoy claramente no existen”, ha zanjado.