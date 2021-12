Muchas personas quedan atrapadas tras derrumbe del techo en un almacén de amazon cerca de st. louis

11 dic (Reuters) - Muchas personas quedaron atrapadas después de que un techo se derrumbara parcialmente en un almacén de Amazon.com Inc. cerca de St. Louis a última hora del viernes, mientras tornados y fuertes tormentas atravesaban la zona, dijeron autoridades locales.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Colinsville dijo que se trataba de un "incidente con víctimas masivas", y añadió que varias personas estaban atrapadas dentro del almacén en Edwardsville, al sur de Illinois.

En una publicación en Facebook, la agencia no dio detalles, y aún no se sabía cuántas personas habían resultado heridas o muertas.

Los vehículos de los servicios de emergencia rodearon la escena.

Un portavoz de Amazon dijo que la compañía estaba evaluando la situación y los daños en las instalaciones.

Una mujer en el exterior, Sarah Bierman, dijo que estaba muy preocupada por su marido, que trabaja en el almacén. "Hablé con él sobre las ocho de la noche, un poco antes de enviarle un mensaje de texto, y estaba volviendo al almacén para dejar su furgoneta", dijo a un periodista.

"Y no he sabido nada de él desde entonces, me enteré por las noticias y vivimos en Edwardsville; nos quedamos sin electricidad. Así que decidí venir aquí para ver qué pasaba, y no tenía ni idea de que el edificio estuviera tan mal. Y estoy muy preocupada".

"Mis oraciones están con la gente de Edwardsville esta noche, y me he puesto en contacto con el alcalde para proporcionar cualquier recurso estatal necesario", tuiteó el gobernador de Illinois, JB Pritzker.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos había emitido el viernes por la noche avisos de tornado para zonas de varios estados, como Arkansas, Tennessee, Missouri e Illinois. (Informes de Radhika Anilkumar en Bengaluru y Njuwa Maina en Washington Edición de William Mallard y Frances Kerry, editado en español por Gabriela Donoso)