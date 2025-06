Muchos estadounidenses presencian arrestos de inmigración por primera vez y se indignan

SAN DIEGO (AP) — Adam Greenfield estaba en casa cuidándose un resfriado cuando su novia entró corriendo para decirle que vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaban arribando a su popular vecindario de San Diego.

El poeta y productor de podcast agarró su iPhone y salió corriendo descalzo, sumándose a un puñado de vecinos que grababan a agentes enmascarados allanando un popular restaurante italiano cercano, mientras les gritaban a los agentes que se fueran. Una hora después, la multitud había crecido a casi 75 personas, y muchas de ellas estaban frente a los vehículos de los agentes.

“No podía quedarme callado”, expresó Greenfield. “Literalmente estaba afuera de mi puerta delantera".

Más estadounidenses están presenciando a personas ser detenidas mientras compran, hacen ejercicio en el gimnasio, cenan fuera y realizan sus actividades diarias, ya que el gobierno del presidente Donald Trump trabaja enérgicamente para incrementar los arrestos de inmigrantes. A medida que las redadas afectan la vida de personas que no son inmigrantes, muchos estadounidenses que rara vez, o nunca, participaron en actos de desobediencia civil están saliendo apresuradamente a grabar las acciones en sus teléfonos y lanzar protestas improvisadas.

Se están realizando arrestos afuera de gimnasios y restaurantes concurridos

Greenfield dijo que, en la noche de la redada del 30 de mayo, había entre la multitud abuelos, militares retirados, hippies y clientes de restaurantes que llegaban para una cita nocturna. Las autoridades lanzaron granadas de aturdimiento para obligar a la gente a retroceder y luego se fueron con cuatro trabajadores detenidos, señaló.

“Para hacer esto, a las 5 en punto, exactamente a la hora pico de la cena, justo en una intersección concurrida donde hay varios restaurantes, estaban tratando de hacer lo suyo”, manifestó Greenfield. "Pero no sé si lo que quieren lograr está saliéndoles de la manera que quieren. Creo que está provocando más reacciones negativas”.

Anteriormente, muchos arrestos ocurrían tarde en la noche o en las primeras horas de la mañana, efectuados por agentes que aguardaban afuera de las casas de las personas cuando salían a trabajar o afuera de sus lugares de trabajo a la hora en que concluían su jornada laboral. Cuando el ICE (siglas en inglés del servicio de inmigración y aduanas) allanó otro restaurante popular en San Diego en 2008, los agentes lo hicieron temprano en la mañana, sin incidentes.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha dicho que los agentes se ven obligados a realizar más arrestos en las comunidades debido a las políticas de santuario que limitan la cooperación con el ICE en ciertas ciudades y estados. El ICE hace cumplir las leyes de inmigración a nivel nacional, pero intenta obtener ayuda estatal y local para alertar a las autoridades federales acerca de inmigrantes que son buscados para su deportación y pedirles que detengan a esa persona hasta que los agentes federales se hagan cargo de su custodia. Durante una visita a Los Ángeles el viernes, el vicepresidente JD Vance dijo que esas políticas les han causado a los agentes “un poco de problema de desánimo, porque el gobierno local en esta comunidad les ha dicho que no se les permite hacer su trabajo". “Cuando ese agente de la Patrulla Fronteriza sale a hacer su trabajo, dijeron que en cuestión de 15 minutos tienen a manifestantes, a veces manifestantes violentos que están en su cara obstruyéndolos”, señaló.

“Parecía una escena de una película”

Melyssa Rivas acababa de llegar a su oficina en Downey, un suburbio de Los Ángeles, una mañana la semana pasada cuando escuchó los gritos asustados de mujeres jóvenes. Salió a la calle para encontrar a las mujeres confrontando a casi una docena de agentes federales enmascarados, los cuales habían rodeado a un hombre que estaba arrodillado sobre el pavimento. “Parecía una escena de una película”, recordó Rivas. “Todos tenían sus rostros cubiertos y estaban de pie sobre este hombre, que evidentemente estaba traumatizado. Y había estas chicas jóvenes gritando a todo pulmón”. Cuando Rivas comenzó a grabar la interacción, un grupo creciente de vecinos les gritaba a los agentes que dejaran al hombre en paz. Finalmente se fueron en vehículos, sin detenerlo, según muestra el video. Rivas habló con el hombre después, quien le dijo que los agentes habían llegado al lavado de autos donde trabajaba esa mañana, y luego lo persiguieron mientras huía en su bicicleta. Fue una de varias redadas recientes en lugares de trabajo en la ciudad, habitada en su mayor parte por hispanos. El mismo día se vio a agentes federales en una tienda Home Depot, un sitio en construcción y un gimnasio LA Fitness. Por el momento no estaba claro cuántas personas habían sido detenidas. “Todo el mundo está inquieto”, expresó Alex Frayde, un empleado de LA Fitness que dijo que vio a los agentes afuera del gimnasio y se paró en la entrada, listo para rechazarlos mientras otro empleado les advertía a los clientes sobre lo que habían visto. A fin de cuentas, los agentes nunca entraron.

Comunidades protestan en torno a edificios del ICE

Los arrestos en tribunales de inmigración y otros edificios del ICE también han provocado escenas emotivas, ya que agentes enmascarados han aparecido para detener a personas que van a citas y audiencias de rutina. En la ciudad de Spokane, en el este rural del estado de Washington, cientos de personas se apresuraron a protestar afuera de un edificio del ICE el 11 de junio después de que Ben Stuckart, exconcejal de la ciudad, hiciera una publicación en Facebook. Stuckart escribió que era el tutor legal de un solicitante de asilo venezolano que fue a registrarse en el edificio del ICE, solo para ser detenido. Su compañero de cuarto venezolano también fue detenido. Ambos hombres tenían autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos temporalmente, amparados por un permiso condicional humanitario, le dijo Stuckart a The Associated Press. “Voy a sentarme frente al autobús”, escribió Stuckart, refiriéndose a la furgoneta que estaba lista para transportar a los dos hombres a un centro de detención del ICE en Tacoma. “La comunidad hispana necesita al resto de nuestra comunidad ahora. ¡No esta noche, no el sábado, sino ahora mismo!”. La ciudad de aproximadamente 230.000 habitantes es la sede del condado Spokane, donde poco más de la mitad de los electores votaron por Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Stuckart se conmovió al ver a la cuidadora de su madre entre los manifestantes. “Ella simplemente daba a entender: ‘Estoy aquí porque amo a tu mamá, y te amo a ti, y si tú o tus amigos necesitan ayuda, entonces quiero ayudar’”, declaró entre lágrimas. Por la noche, el Departamento de Policía de Spokane envió a más de 180 agentes, de los cuales algunos usaron gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes. Más de 30 personas fueron arrestadas, incluido Stuckart, quien bloqueó el paso de la furgoneta junto con otros. Luego fue liberado. Aysha Mercer, una ama de casa con tres hijos, dijo que a ella “no le interesa la política de ningún modo, forma o manera". Pero muchos niños en su vecindario de Spokane —que juegan en su jardín y saltan en su cama elástica— provienen de familias inmigrantes, y la idea de que ellos se vean afectados por deportaciones era “inaceptable", manifestó. Dijo que no pudo ir a la protesta de Stuckart, pero el 14 de junio acudió a una manifestación por primera vez en su vida, sumándose a millones en las protestas “No Kings” ("Sin reyes") en todo el país. “No creo que alguna vez haya sentido una convicción tan fuerte como la que siento en este preciso momento”, sentenció. _____ Offenhartz informó desde Los Ángeles y Rush desde Portland, Oregon. _____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.