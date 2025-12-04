Muchos europeos creen posible una guerra con Rusia, según una encuesta
Muchos europeos consideran que existe un alto riesgo de guerra con Rusia, según una encuesta en nueve países de la Unión Europea y publicada el jueves por...
- 1 minuto de lectura'
Muchos europeos consideran que existe un alto riesgo de guerra con Rusia, según una encuesta en nueve países de la Unión Europea y publicada el jueves por la revista francesa "Le Grand Continent".
Según este estudio, realizado a finales de noviembre con una muestra de 9.553 personas, más de la mitad (51%) de los encuestados opina que existe un riesgo "alto" o "muy alto" de que Rusia entre en guerra con su país en los próximos años.
La encuesta incluye nueve países (Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos), con muestras de más de mil personas en cada uno de ellos.
La percepción del riesgo de un conflicto abierto con Rusia varía de un país a otro.
En Polonia, que comparte frontera con Rusia y con su aliado Bielorrusia, el 77% de los encuestados considera este riesgo alto o muy alto.
En Francia el porcentaje es del 54% y en Alemania, del 51%. En cambio, el 65% de los italianos considera que el riesgo es bajo o inexistente.
"Rusia representa, con mucho, la amenaza estatal de guerra más estructurante para la opinión europea", analiza Le Grand Continent, una publicación geopolítica vinculada a la École Normale Supérieure de Francia.
Los encuestados dudan además de las capacidades militares de sus países frente a Moscú. Más de dos tercios (el 69%) creen que su país no sería "en absoluto" o "más bien no" capaz de defenderse ante una agresión rusa.
fz/sva/pc/dbh
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella
- 4
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos