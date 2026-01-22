Muchos pacientes podrían no recuperar el peso perdido tras dejar de tomar un GLP-1, según datos de EEUU

Por Nancy Lapid

22 ene (Reuters) - Muchos pacientes que utilizan fármacos GLP-1 muy eficaces, como Wegovy, podrían no recuperar rápidamente el peso perdido al interrumpir el tratamiento, según un análisis de datos reales compartido con Reuters que arroja luz sobre una de las principales ⁠preocupaciones acerca de estas terapias

Entre miles de pacientes tratados en una ⁠amplia red de clínicas académicas de Estados Unidos, la mayoría no había recuperado el peso perdido o incluso había bajado más 18 meses después de dejar la semaglutida, comercializada por Novo Nordisk como Ozempic y Wegovy, o la tirzepatida, comercializada por Eli Lilly como Mounjaro y Zepbound, según investigadores de la empresa de análisis ⁠de datos nference

Sus datos ‌contradicen las conclusiones de ​Novo, basadas en los ensayos clínicos de la farmacéutica danesa, que advierten de que muchos pacientes recuperarán pronto el peso perdido si se interrumpe el tratamiento

Los especialistas en obesidad se ​preguntan si será necesario utilizar estos medicamentos durante años para mantener los beneficios

"La implicación de nuestras pruebas en el mundo real no es que el riesgo de rebote sea ‌insignificante, sino que la durabilidad es alcanzable en la atención rutinaria", dijo a Reuters Venky Soundararajan, Director Científico de ‌nference

Esto debería allanar el camino hacia un enfoque de gestión de la obesidad "que ​permita predecir mejor quién puede interrumpir el tratamiento con seguridad, quién requiere un tratamiento intermitente y quién necesita un tratamiento sostenido con fármacos GLP-1 para preservar los avances metabólicos", añadió

Los investigadores observaron que los pacientes que recibieron asesoramiento sobre el ejercicio tras la última fecha conocida de prescripción del GLP-1 tenían casi el doble de probabilidades de mantener la pérdida de peso que los que no lo hicieron

ESTUDIO TIENE LIMITACIONES, ESPERA REVISIÓN POR PARES

Los investigadores reconocen que los estudios observacionales como éste se consideran menos fiables que los ensayos clínicos controlados que mostraron una recuperación del peso tras suspender los fármacos

Los datos de nferencia no tienen plenamente en cuenta otras afecciones médicas de los pacientes, la cantidad de fármaco que tomaron o los factores relacionados con el estilo de vida, pero sugieren que la recuperación de peso puede ser menos frecuente de lo que se ha informado

"El análisis nos da ⁠un poco más de esperanza de que habrá algunas personas que no recuperarán peso, de que no se trata de un tratamiento de por vida para todo el mundo", afirmó el Dr. Michael Gibson, de la Facultad de Medicina ​de Harvard, que trabajó en el análisis de nference. "Tenemos que identificar mejor quién va a tener éxito"

Aplicando inteligencia artificial, los investigadores de nference analizaron 14 millones de notas de médicos y 15 millones de entradas de datos clínicos de más de 135.000 pacientes tratados con un único fármaco GLP-1 a lo largo de un año

De los casi 18.000 usuarios de tirzepatida, 1.615 dejaron de tomar el fármaco. Seis meses después, aproximadamente el 28% había recuperado el peso perdido. Alrededor del 36% mantuvo el peso perdido y el 36% siguió adelgazando, según los datos que los investigadores están preparando para su revisión por pares

De los 37.500 usuarios de semaglutida, 2.567 interrumpieron el tratamiento. Seis meses después, aproximadamente el 33% había recuperado su peso, el 32% mantenía su pérdida y el 35% seguía adelgazando

La mediana de cambio ⁠de peso seis meses después de la interrupción fue del 0%, lo que "parece sugerir que el paciente típico se ha estabilizado" en ese punto, dijo Soundararajan

CAMBIOS NECESARIOS PARA MANTENER LA PÉRDIDA ​DE PESO

Novo y Lilly han caracterizado la obesidad como una enfermedad crónica que requiere el uso a largo plazo de fármacos GLP-1

Un estudio financiado por Novo en 2022 en el que se hizo un seguimiento de los participantes en ensayos clínicos demostró que, en promedio, los pacientes recuperaban dos tercios del peso perdido un año después de dejar de tomar fármacos como Wegovy. En 2023, la empresa sugirió que la recuperación podría ser más lenta y tardar hasta ‍cinco años

Los portavoces de Novo y Lilly declinaron hacer comentarios específicos sobre el análisis de nference

El exjefe de la FDA, el doctor David Kessler, que utilizó un fármaco GLP-1 para perder peso y lo suspendió, dijo a Reuters que los pacientes deben evitar reanudar sus antiguos hábitos alimenticios para mantener un beneficio. Los fármacos GLP-1 suprimen temporalmente la cantidad de calorías que consumen los pacientes, y los efectos desaparecen cuando los pacientes los suspenden, dijo

"No son los fármacos" los que provocan una pérdida de peso duradera, dijo. "Es si aprendes a ajustar tu alimentación mientras tomas esos fármacos"

El equipo de nference, con sede en Massachusetts, se mostró de acuerdo en que los cambios ​de comportamiento pueden ayudar a explicar la pérdida de peso sostenida. Pero afirmaron que sospechan que los fármacos GLP-1 también pueden inducir de algún modo cambios en el equilibrio energético, la regulación del apetito y cómo y cuándo el cuerpo quema grasa que persisten más allá de la interrupción del tratamiento

En su estudio, la recuperación de peso se relacionó con ansiedad, anemia, cambios en la hormona tiroidea durante el tratamiento que se mantuvieron dentro de los límites normales, y depresión y ‍prescripción de antibióticos tras la interrupción. Pero ninguno de estos factores puede relacionarse directamente con el aumento de peso, según Soundararajan. (Reporte de Nancy Lapid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)