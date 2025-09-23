Muchos países occidentales se ofrecen a ayudar a tratar a pacientes de Gaza en Cisjordania

Por Kanishka Singh

WASHINGTON, 22 sep (Reuters) -

Decenas de países occidentales pidieron el lunes la reapertura del corredor médico entre Gaza y el territorio bajo ocupación de Cisjordania, ofreciéndose a proporcionar ayuda económica y personal o equipos médicos para tratar a los pacientes de Gaza en Cisjordania.

"Hacemos un enérgico llamamiento a Israel para que restablezca el corredor médico hasta el territorio ocupado de Cisjordania, incluido Jerusalén Este, de modo que puedan reanudarse las evacuaciones médicas desde Gaza y los pacientes puedan recibir el tratamiento que tan urgentemente necesitan en territorio palestino", afirmaron los países en una declaración conjunta difundida por Canadá.

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, la Unión Europea y Polonia figuran entre las dos decenas de signatarios del comunicado. Estados Unidos no figura en la lista de firmantes.

"Además, instamos a Israel a que levante las restricciones impuestas a las entregas de medicamentos y equipos médicos a Gaza", dice la declaración.

Las agencias de ayuda dijeron a finales de agosto que solo una pequeña parte de la ayuda necesaria, incluidos medicamentos, había llegado a Gaza desde que Israel levantó el bloqueo en mayo. La Organización Mundial de la Salud declaró en mayo que el sistema sanitario de Gaza se encuentra al borde del colapso. Israel controla todos los accesos a Gaza y afirma que permite la entrada en el enclave de suficiente ayuda alimentaria y suministros.

Las imágenes de palestinos hambrientos, incluidos niños, han desatado la indignación mundial contra la ofensiva de Israel en Gaza, que desde octubre de 2023 ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado internamente a toda la población de Gaza y ha desencadenado una crisis de inanición. Múltiples expertos en derechos humanos, estudiosos y una investigación de la ONU afirman que equivale a un genocidio.

Israel califica sus acciones de legítima defensa tras un ataque perpetrado en octubre de 2023 por milicianos palestinos de Hamás en el que murieron 1200 personas y en el que más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Algunos aliados clave de Estados Unidos, sobre todo Reino Unido y Francia, han apoyado la creación de un Estado palestino en las Naciones Unidas como una vía hacia una solución de dos Estados, a pesar de la desaprobación de Washington. (Información de Kanishka Singh en Washington; edición de Jamie Freed y Michael Perry; editado en español por Irene Martínez)