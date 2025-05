"Muchos piensan como yo" sobre Trump, asegura de Niro en Cannes

"Digan lo que digan, muchos piensan como yo" sobre el presidente Donald Trump, afirmó el actor estadounidense Robert De Niro a AFP el miércoles, después de su duro discurso al recibir una Palma honorífica en el 78º Festival de Cannes.

La estrella que ayudó a cambiar el rumbo de Hollywood, sobre todo junto a Martin Scorsese, con películas como "Taxi Driver" (1976) o "Toro salvaje" (1980), acudió a Cannes para hablar más de política que de séptimo arte.

Donald Trump es un "presidente filisteo", equivalente a "patán" en inglés.

En Estados Unidos "estamos luchando encarnizadamente para defender la democracia", lanzó el actor de 81 años en la gala de apertura, antes de añadir que los artistas son "una amenaza para los autócratas y fascistas de este mundo".

Interrogado este miércoles, durante una mesa redonda con algunos medios internacionales sobre el silencio de una parte de la industria estadounidense del cine desde el regreso de Trump al poder, De Niro dice no sentirse aislado.

"Siento que la gente se levantará cada vez más, manifestará, protestará. Es nuestro país, es América. Creo que la mayor parte del país no quiere ni dictadura ni gobierno autoritario", indicó.

"No tengo la impresión de que la industria no me apoye. (Pero) Hay grandes empresas (que) deben estar preocupados por la cólera de Trump", concedió.

El presidente estadounidense ha provocado alarma en el mundo del cine al amenazar con instaurar un impuesto del 100% sobre las películas producidas fuera de las fronteras de Estados Unidos.

- "Es simplemente una locura" -

De manera general, "uno no se puede quedar sin reacción, en silencio. La gente debe expresarse y tomar riesgos, incluso si corre el riesgo de ser acosada o cualquier otra cosa. No podemos simplemente dejar que el matón se salga con la suya ¡punto final!", exhortó el actor.

"Continúo pensando que cuantas más protestas, cuantas más manifestaciones, cuanta más cólera haya por lo que está pasando, (más) los miembros del Congreso y del Senado deben preguntarse si quieren enfrentarse a sus electores enfadados o si quieren enfrentarse a Trump y los suyos".

Tras una dura campaña electoral, y a pesar de condenas en tribunales y la enemistad de gran parte de los medios de comunicación, Trump se alzó con la victoria en las elecciones de noviembre.

Los republicanos ganaron también la mayoría en ambas cámaras legislativas.

Sin embargo, de Niro considera que los representantes democráticamente elegidos "deben tener más miedo de sus electores para que podamos rectificar y corregir esta injusticia. Y es la única manera" de hacerlo, insistió De Niro, en alusión a las protestas.

Un ejemplo sería la forma en que algunas universidades o bufetes jurídicos han "dicho no" y se han negado a seguir las órdenes de la administración estadounidense, indicó.

"Es importante porque otras personas ven que ellos están luchando, eso les da fuerza para luchar y se sienten inspiradas. Se dicen que es posible, que de eso está hecha América", martilló el actor de "Casino" (1995).

De Niro ha sido objeto de recriminaciones de partidarios de Trump en público, mientras que el presidente lo ha tildado de "actor acabado" y de "perdedor" en más de una ocasión.

"Debemos parar lo que está pasando, es simplemente una locura" afirmó de Niro a los periodistas.

