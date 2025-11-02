Muere a los 101 años Charles Coste, el decano de los campeones olímpicos

El exciclista francés Charles Coste, que era el campeón olímpico de mayor edad, murió el jueves a los 101 años, anunció el domingo en la red social X la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari.

Sentado en una silla de ruedas, fue el encargado de transmitir la llama olímpica en el Jardín de las Tullerías a Teddy Rinner y Marie-José Pérec, los encargados de encender el pebetero en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Con gran emoción he conocido la noticia de la muerte de Charles Coste, campeón olímpico en Londres en 1948 y que fue relevista de la llama de los Juegos de París 2024", publicó Ferrari en X.

"A los 101 años, deja tras de sí un legado deportivo inmenso", apuntó.

En una entrevista con la AFP en enero de 2024, Charles Coste dijo sentir "orgullo" por haber sido elegido para el relevo de la llama olímpica.

"Ahora me tendré que preparar físicamente. Estoy mal de las rodillas y voy a intentar llevar la llama unos metros", dijo entonces el que fuera medalla de oro de persecución por equipos en el ciclismo en pista de Londres 1948.

