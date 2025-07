Muere a los 69 años Paul Mario Day, vocalista original de Iron Maiden

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Paul Mario Day, vocalista original de Iron Maiden, ha fallecido a los 69 años, víctima de un cáncer, según han anunciado sus compañeros de More, su banda de música posterior, que reconoce al artista como "una pieza clave de la nueva ola del heavy metal británico y una figura muy querida del rock británico". "Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del gran vocalista de More, Paul Mario Day. Fue una gran parte de la nueva ola del heavy metal británico desde su época en una versión temprana de Iron Maiden y por supuesto su fantástica actuación en el álbum 'Warhead'. Fue una figura muy querida en la música rock británica y tocó muchos conciertos memorables", ha señalado la banda More en su perfil de Facebook. La banda señala que es un honor para ellos seguir tocando la música de Paul Mario Day y añaden que siempre pensarán en él cada vez que toquen las notas de apertura de 'Warhead'. Nacido el 19 de abril de 1956, Paul Mario Day se convirtió a los 19 años en el primer cantante de Iron Maiden, cuando el bajista Steve Harris lo reclutó a finales de 1975. La banda hizo su presentación en vivo en Poplar (Londres), el 1 de mayo de 1976 y luego realizó una residencia en un pub en la cercana Stratford. Day permaneció en el grupo durante 10 meses, pero lo abandonó tras ser acusado de falta de energía y carisma. Su sustituto, Dennis Wilcock, tuvo una vida igualmente breve, siendo finalmente reemplazado por Paul Di'Anno, quien fue despedido por abuso de drogas y alcohol y reemplazado por el vocalista de larga trayectoria, Bruce Dickinson. En 1980, Day formó el grupo de heavy metal More y permaneció con la banda hasta 1982, tocando en el famoso festival Donington Monsters of Rock en 1981. Durante su tiempo con el grupo, también fueron teloneros de Maiden en la gira Killers de 1981. Más tarde se unió a la banda Wildfire y luego lideró a la banda reformada de glam rock Sweet.