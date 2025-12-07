Muere a los 73 años el fotógrafo británico Martin Parr

El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus imágenes con las que retrataba con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, falleció el sábado a los 73 años, anunció su fundación el domingo en un comunicado.

"Con gran tristeza, anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su domicilio de Bristol", indicó la fundación, al mismo tiempo que Magnum Photos, la agencia para la que trabajó durante años.

Parr alcanzó el estrellato con una estética muy reconocible de primeros planos, colores saturados y un marcado toque británico.

Sus temas predilectos, como el turismo de masas y el consumismo, le dieron proyección más allá del mundo de los aficionados a la fotografía.

Su obra, de carácter casi documental y a veces tachada de 'kitsch', le ha valido tantos admiradores como detractores.

Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, fue iniciado en la fotografía por su abuelo, un apasionado del medio.

A mediados de los años 1980 se dio a conocer con la serie 'Last Resort', dedicada a los veraneantes de clase media en Brighton.

Estas imágenes marcaron el rumbo de su obra posterior, con el uso del flash incluso en exteriores.

Tras una carrera plagada de obstáculos, ingresó como miembro en la agencia Magnum en 1994, pese al rechazo inicial de Henri Cartier-Bresson. Más tarde, dirigió la agencia entre 2013 y 2017.

