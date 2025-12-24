Muere a los 78 años "Jumbo" Ozaki, mito del golf japonés

El legendario golfista japonés Masashi "Jumbo" Ozaki, integrante del Salón de la Fama mundial de su deporte, falleció a la edad de 78 años por un cáncer de colon, anunció este miércoles su hijo.

Ozaki logró 94 victorias en el circuito japonés, desde que consiguió la primera en 1973. Obtuvo un récord de 12 títulos de la Orden del Mérito.

Apodado "Jumbo" por la enorme distancia que alcanzaba con sus golpes de salida, fue homenajeado en 2011 con su ingreso en el Salón de la Fama del golf (World Golf Hall of Fame).

El cáncer le había sido diagnosticado hace un año. Desde entonces estaba siendo sometido a un tratamiento en su domicilio.

Según el diario japonés Yomiuri, Ozaki "aumentó la popularidad del golf (en Japón) de manera espectacular gracias a su drive y a su personalidad".

Masashi Ozaki formaba parte además de una saga de golfistas: sus hermanos menores Naomichi y Tateo, apodados Joe y Jet, figuran también entre los veinte mejores de la historia de Japón.