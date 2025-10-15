Muere a los 80 años Raila Odinga, ex primer ministro de Kenia y figura clave en la política africana
- 1 minuto de lectura'
NAIROBI, Kenia (AP) — El ex primer ministro de Kenia Raila Odinga, una figura clave en la política africana, ha muerto de un ataque al corazón en India, confirmó el miércoles el Hospital Devamatha en el estado de Kerala, India. Tenía 80 años.
Odinga, quien se postuló sin éxito para la presidencia de Kenia en cinco elecciones a lo largo de tres décadas, había firmado en marzo un pacto político con el actual presidente William Ruto, lo que permitió que su partido de oposición participara en la formulación de políticas gubernamentales críticas y que sus miembros fueran nombrados para el gabinete.
Odinga fue una voz fuerte a favor de la reforma democrática, la justicia y la diplomacia regional, y recientemente perdió una elección para convertirse en presidente de la Unión Africana.
Se espera que el presidente Ruto dé un discurso nacional para anunciar oficialmente la muerte de Odinga.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
