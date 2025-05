Muere a los 81 años el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado

SAO PAULO, 23 mayo (Reuters) - El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, uno de los más reconocidos del mundo, murió a los 81 años, informó el viernes en las redes sociales la ONG Instituto Terra, que él fundó.

"Seguiremos honrando su legado, cultivando la tierra, la justicia y la belleza que él creía que podían ser restauradas", dijo la organización no gubernamental, dedicada a la recuperación y restauración medioambiental, en un post en las redes sociales.

Nacido en 1944 en Aimorés, Minas Gerais, Salgado fue el único hijo varón entre siete hermanas. Se formó como economista bajo la presión de su padre, que como él se llamaba Sebastião y era agricultor y ganadero.

Una beca lo llevó junto a su esposa Lélia a París, donde acabaron instalándose y donde él trabajó para la Organización Internacional del Café. El regalo de una cámara por parte de Lélia y los viajes de trabajo acabaron desviando al economista hacia la fotografía a tiempo completo.

Salgado se convirtió entonces en uno de los fotógrafos más honrados y conocidos del mundo. Su objetivo siguió sagas humanas como éxodos, migraciones, sequías, desplazamientos derivados de guerras y genocidios, registrados en series a las que dedicó muchos años.

Salgado, uno de los últimos de una generación de fotógrafos tradicionales que imprimían fotografías, encontró fácil la transición de la película a lo digital, pero admitió en una entrevista en 2013 que seguía editando sus imágenes a la antigua usanza, utilizando hojas de contacto.

"Toda mi vida he intentado hacer mis fotos en total coherencia con mi forma de vida, con mi ética, con mis ideologías, y me he sentido cómodo haciendo mis fotos", dijo en la entrevista previa a la exposición "Génesis" en Londres.

Las fotografías más famosas de Salgado muestran el lado más oscuro de la vida en comunidades de refugiados y trabajadores de todo el mundo, como las imágenes que captó en 1986 de los mineros de Serra Pelada, en Pará, escarbando en la tierra como si fueran hormigas.

También están, por ejemplo, las que tomó del atentado contra el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981, que son los únicos registros del histórico momento. (Reporte de Tatiana Tamil, Fernando Cardoso e Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)