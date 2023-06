Muere a los 81 años y en prisión Theodore Kaczynski, conocido como 'Unabomber'

Theodore 'Ted' Kaczynski, responsable de una cadena de atentados con bomba entre 1978 y 1995 y conocido como 'Unabomber', ha sido hallado muerto a medianoche de la noche del viernes al sábado en prisión.

El cadáver ha sido trasladado a un hospital donde se ha certificado su muerte, ha informado la Oficina Federal de Prisiones.

Kaczynski fue condenado a ocho cadenas perpetuas en 1998 por enviar por correo una serie de bombas que acabaron con la vida de tres personas e hirieron a otras 23.

Estudió en la Universidad de Harvard y era profesor de matemáticas. Fue detenido en 1996 en una cabaña de una región poco accesible del estado de Montana tras una investigación de décadas considerada la más costosa de la historia de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Entre sus objetivos hubo varias universidades como la Universidad de Illinois (Chicago), la Universidad Noroccidental, la Universidad de Utah (Salt Lake City), la Universidad de Vanderbilt, la Universidad de California (Berkeley), la Universidad de Michigan o la Universidad de Yale. También atacó un vuelo de American Airlines, al presidente de United Airlines y una fábrica de Boeing.

En 2021 fue trasladado desde la prisión Supermax de Florence, Colorado, a Butner, Carolina del Norte, y posteriormente a un centro sanitario federal de Carolina del Norte, según datos de la Oficina Federal de Prisiones.

La Fiscalía lo calificó como solitario y vengativo y es conocido por la publicación del conocido Manifiesto Unabomber en 1995, en el que justificaba sus atentados para preservar a la Humanidad y la naturaleza frente a la tecnología y la explotación. Su publicación llevó finalmente a su arresto cuando su hermano apuntó que él podría ser el responsable.

"No creo en nada. Ni siquiera creo en los que adoran a la naturaleza o a los que adoran lo salvaje. Estoy perfectamente preparado para tirar basura en un bosque que no me sirve para nada. A menudo tiro latas en entre los árboles", dijo.

Europa Press