Muere a los 91 años Enrique Collar, legendario capitán del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid anunció este lunes el fallecimiento de una leyenda de su club, Enrique Collar, que fue capitán colchonero durante una década y que murió a los 91 años.

"La familia rojiblanca pierde a un símbolo que dio todo para llevar al Atlético de Madrid a lo más alto del fútbol nacional y continental", dijo el club de la capital española en un comunicado en el que repasó ampliamente su carrera.

En dieciséis temporadas como jugador del Atlético, entre 1953 y 1969, Collar disputó 470 partidos y marcó 105 tantos.

Apodado "El Niño" -sobrenombre que años después llevaría en el club Fernando Torres-, jugaba como extremo izquierdo y fue capitán del Atlético de 1960 a 1969, siendo el jugador que más años ha tenido esa responsabilidad en la historia del club.

En su palmarés con el Atlético se encuentra una Liga española (1966), tres Copas (1960, 1961, 1965) y una Recopa de Europa (1962).

Salió del Atlético en 1969 para jugar una última temporada en el Valencia antes de su retirada.

Con la selección española disputó 16 partidos y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Chile 1962.

Enrique Collar siguió ligado al Atlético incluso en épocas muy recientes, presidiendo la fundación del club entre 2005 y 2011, y como integrante de la Asociación de Veteranos.

El club le homenajeó además poniendo su imagen en los carnés de socios de la temporada 2023-2024.