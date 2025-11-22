Muere a los 91 años Ornella Vanoni, diva de la canción popular italiana

La cantante y actriz Ornella Vanoni, diva de la canción popular italiana, falleció el viernes a los 91 años en su casa en Milán, informaron autoridades y la prensa local.

Nacida el 22 de septiembre de 1934, "La Vanoni" fue una de las cantantes más prolíficas de la escena italiana. Alcanzó sus mayores éxitos en los años 60 y 70 con temas como "La Musica è Finita", "Eternità", "L'Appuntamento" o "Una Ragione di Più".

La artista falleció poco antes de las 23H00 locales (22H00 GMT) a causa de un paro cardíaco, reportó el diario Corriere della Sera y la agencia de noticias Agi.

"Con la desaparición de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas", destacó en un comunicado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

"Gracias a su voz única y a su talento interpretativo sin igual, ha marcado la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italianos", añadió.

Reconocible además por su cabello pelirrojo y rizado que la catapultó como ícono de estilo, en 1999 se convirtió en la primera cantante de la historia del festival de la música San Remo en recibir un premio honorífico por toda su carrera.

"Ha marcado la historia de la música italiana, dejando un legado artístico que permanecerá para siempre grabado en el corazón de todos", añadió Lorenzo Fontana, presidente de la Cámara de Diputados.

Con más de 50 millones de discos vendidos, esta diva tan cautivadora como extravagante también supo rodearse de los mejores artistas en fructíferas colaboraciones: George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano o Gino Paoli, con quien mantuvo una larga complicidad, tanto artística como personal.

Vanoni comenzó su carrera en el teatro, antes de lanzarse a la canción en los escenarios de la capital lombarda, bajo la batuta de Giorgio Strehler, el famoso director de teatro que fue su pareja y mentor.

