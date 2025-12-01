Muere a los 92 años Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano

Nicola Pietrangeli, doble vencedor de Roland Garros y primer italiano en conquistar un torneo del Grand Slam, falleció a los 92 años, anunció este lunes la Federación Italiana de Tenis (FITP).

"El tenis italiano llora a un icono. Único italiano que forma parte del Salón de la Fama del tenis mundial, Nicola Pietrangeli ha fallecido a los 92 años", escribió la FITP en su cuenta X.

Nacido en Túnez en 1933, de padre italiano y madre rusa, Pietrangeli fue considerado, hasta la irrupción de Jannik Sinner, como el mejor tenista italiano de toda la historia.

En su carrera, que se desarrolló principalmente antes de la era Open, Pietrangeli conquistó 48 títulos en individuales, entre ellos dos ediciones de Roland Garros (1959 y 1960), según el recuento de LA NACION.

En la arcilla parisina, perdió otras dos finales, contra el español Manuel Santana, en 1961 y 1964.

En su superficie favorita ganó también tres títulos Open en Montecarlo (1961, 1967, 1968) y dos en Roma (1957, 1961).

Pietrangeli también alcanzó las semifinales en Wimbledon en 1960, perdiendo contra el australiano Rod Laver.

Su carrera también estuvo marcada por la Copa Davis, competición en la que disputó un total de 164 partidos, en simples y dobles, un récord, con 120 victorias.

Sin embargo nunca pudo ganar ese torneo, perdiendo las finales de 1960 y 1961, ambas contra Australia.

Sí fue en cambio el capitán del equipo italiano que conquistó la primera Ensaladera de Plata en 1976.

Una de las pistas principales del Foro Itálico, escenario cada año del Masters 1000 de Roma, lleva su nombre.

