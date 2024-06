Muere a los 95 años james lawson, líder de los derechos civiles en eeuu y defensor de la no violencia

Por Jasper Ward

10 jun (Reuters) - James Lawson, un destacado líder de los derechos civiles cuya defensa de la protesta no violenta influyó en Martin Luther King Jr. y ayudó a dar forma al movimiento de la década de 1960 para prohibir la discriminación en Estados Unidos, falleció el domingo a los 95 años, según informó su familia.

Lawson, a quien King describió en una ocasión como "el principal teórico y estratega de la no violencia en el mundo", falleció de un paro cardíaco cuando se dirigía a un hospital de Los Ángeles, según el Washington Post, que citó a su hijo.

La familia de Lawson confirmó su muerte en un correo electrónico.

En 1952, siendo un joven pastor metodista, Lawson viajó a la India, donde se vio influenciado por la obra de Mahatma Gandhi, el activista anticolonialista que defendió la resistencia pacífica al dominio británico sobre la India.

Cuando Lawson regresó a Estados Unidos, se convirtió en uno de los principales defensores de la protesta no violenta como estrategia para el incipiente movimiento de derechos civiles estadounidense.

En 1960, Lawson lideró una serie de sentadas en comedores de Nashville, Tennessee, y fue expulsado de la Universidad de Vanderbilt por su participación.

Posteriormente, Lawson actuó como mentor del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, formado por estudiantes universitarios, en su mayoría negros, que participaban en protestas no violentas en apoyo de la integración racial. Participó en los Freedom Rides, una serie de protestas contra la segregación en las que blancos y negros viajaron juntos en autobús por el sur en la década de 1960. Lawson también desempeñó un papel clave en la huelga de los trabajadores de saneamiento de Memphis (Tennessee). A petición de Lawson, King acudió a Memphis, donde fue asesinado en 1968. La labor de líderes de los derechos civiles como Lawson dio lugar a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. "Como miembro del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el reverendo Lawson era una voz de confianza en la que podíamos apoyarnos en tiempos de tumulto y lucha", dijo el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Clyburn en un post en X.

Lawson nació en 1928 y se licenció en el Baldwin-Wallace College de Ohio y en la Universidad de Boston. Fue encarcelado durante 13 meses tras negarse a alistarse después de ser llamado a filas en el ejército estadounidense.

Posteriormente fue pastor de la Iglesia Metodista Unida Holman de Los Ángeles, de 1974 a 1999. Lawson fue uno de los siete líderes de los derechos civiles reconocidos por la revista Time antes de la toma de posesión de Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos.

(Reportaje de Jasper Ward; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters