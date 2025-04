Muere adolescente con discapacidad intelectual tiroteado por la policía de Idaho

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un adolescente autista y sin capacidad verbal que recibió varios disparos de la policía de Idaho desde el otro lado de una cerca de alambre mientras sostenía un cuchillo murió el sábado cuando se le retiró el soporte vital, dijo su familia.

Victor Pérez, de 17 años, quien también sufría parálisis cerebral, había estado en coma desde el tiroteo, ocurrido el 5 de abril, y las pruebas del viernes mostraron que no tenía actividad cerebral, dijo a The Associated Press su tía, Ana Vázquez. Fue sometido a varias cirugías, en las que los médicos le extrajeron nueve balas y le amputaron una pierna.

La policía de la ciudad de Pocatello, en el suroeste de Idaho, respondió a una llamada al 911 donde se informaba que un hombre armado con un cuchillo y aparentemente intoxicado perseguía a alguien en un patio. Resultó ser Pérez, quien no estaba intoxicado, pero caminaba con un paso vacilante debido a sus discapacidades, señaló Vázquez. Sus familiares habían tratado de quitarle el gran cuchillo de cocina.

Un video tomado por un vecino mostró que Pérez cayó y estaba tendido en el patio cuando llegaron cuatro agentes que corrieron hacia la cerca que lo rodea. Inmediatamente le ordenaron a Pérez que soltara el cuchillo, pero en lugar de eso, se levantó y comenzó a tambalearse hacia ellos.

Los oficiales abrieron fuego aproximadamente 12 segundos después de salir de sus patrullas y no hicieron ningún esfuerzo aparente por desescalar la situación.

“Todos trataban de decirle a la policía, no, no”, dijo Vázquez. “A esos cuatro agentes no les importó. No preguntaron qué pasaba, cuál era la situación”.

”¿Cómo va a saltar la cerca si apenas puede caminar?” dijo.

El tiroteo indignó a la familia de Pérez y a los residentes de Pocatello, y unas 200 personas asistieron a una vigilia el sábado por la mañana, fuera del hospital de Pocatello donde fue atendido. Estaba prevista otra vigilia para la noche del sábado fuera de la casa de la familia.

“Esos policías rompieron nuestra familia”, dijo Vázquez el sábado, poco después de la muerte de Pérez. “No hay manera de explicar el dolor que sentimos ahora mismo. Es como si nuestros corazones estuvieran vacíos, ya no están llenos”.

Los agentes, cuyos nombres no han sido revelados, fueron puestos en licencia administrativa.

Las decisiones sobre si se deben presentar cargos contra ellos se tomarán después de una investigación independiente por parte del Equipo de Incidentes Críticos del Este de Idaho, dijo a la AP el fiscal del condado de Bannock, Ian Johnson, en un correo electrónico.

“Cuando esa investigación esté completa, se presentará un informe para su revisión”, dijo. “En un esfuerzo continuo por asegurar un análisis independiente y objetivo, dicho informe será revisado por una agencia fuera del condado de Bannock”.

El alcalde de Pocatello, Brian Blad, dijo el viernes en un comunicado, después de que la familia anunciara que Pérez no tenía actividad cerebral, que los pensamientos y oraciones de las autoridades estaban con ellos.

“Reconocemos el dolor y la pena que este incidente ha causado en nuestra comunidad”, dijo Blad.

Blad dijo el jueves que la ciudad “aborda este asunto con la seriedad y exhaustividad que merece y con el respeto que corresponde a la gravedad de la situación”.

“Las investigaciones penales, externas e internas, sobre el tiroteo en el que participaron agentes policiacos están en curso, por lo que no podemos responder preguntas para no interferir o comprometer la investigación”, dijo.

Pérez amaba ver lucha libre profesional, comer papas fritas y pasear de la mano de su madre, dijo Vázquez. Él siempre notaba cuando Vázquez se pintaba las uñas de su color favorito, azul, o cuando usaba un nuevo peinado, mostrando su admiración al tocar su cabello, afirmó.

“Lo voy a extrañar cuando se ponía en sus extraños estados de ánimo, y solía acostarlo”, dijo. “No quería dormir y se despertaba de nuevo, y yo tenía que llevarlo de vuelta a la cama. Le prometía, ‘Oye, volveré mañana, pero necesitas acostarte y dormir’”.

Vázquez dijo que no sabía qué seguía para la familia, aparte de que se realizará una autopsia el lunes. Ahora mismo, dijo, necesitan un momento para descansar.

