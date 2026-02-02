Muere ahogado en Colombia segundo al mando del Clan del Golfo

BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - El segundo comandante del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia vinculada con el narcotráfico y la minería ilegal, murió ahogado cuando la lancha en la que se transportaba para impulsar un proceso de paz naufragó en un río del noroeste del país, informaron el grupo armado ilegal y el Gobierno.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz dijo que espera que la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito", no retrase el proceso de paz con el Gobierno de ese grupo armado ilegal designado por Estados Unidos como una organización terrorista.

El naufragio de la embarcación en que se desplazaba Sánchez se produjo el viernes en el río Esmeralda, cerca del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, reveló el grupo armado ilegal en un comunicado. El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia, acordaron en diciembre establecer tres zonas de ubicación temporal para agrupar a los alrededor de 7.000 combatientes de ese grupo armado ilegal a partir de marzo, como parte de un proceso de paz que busca poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. "Ha muerto ahogado el segundo al mando del Clan del Golfo, alias ‘Gonzalito’. Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la OEA y a la brigada 11 a la que he ordenado recoger el cadáver", escribió el domingo por la noche Petro en su cuenta de X.

El Gobierno ofrecía una recompensa de US$870.000 por Sánchez, quien estaba solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico. (Luis Jaime Acosta)