Muere Antonio Tejero, un oficial leal a Franco y líder del fallido golpe de Estado de 1981 en España

Por Charlie Devereux

MADRID, 25 feb (Reuters) - El exoficial de la Guardia Civil española Antonio Tejero, que lideró un fallido golpe de Estado en 1981 contra el entonces incipiente sistema democrático español, murió el miércoles a los 93 años, informó su estudio de abogados, el mismo día en que el Gobierno español desclasificó documentos vinculados al golpe

El intento de golpe de Estado fue un momento decisivo en la transición de España a la democracia, poniendo a prueba la solidez de una constitución redactada tan solo tres años antes

En su momento, contribuyó a pulir la reputación del entonces rey Juan Carlos I como defensor de la democracia, tras actuar rápidamente para sofocar el golpe mediante una transmisión en directo en apoyo al gobierno

Tejero, quien falleció el miércoles a los 93 años, dedicó su vida a apoyar lealmente al régimen de Francisco Franco y luego a aspirar al regreso de un gobierno de extrema derecha una vez que el autoproclamado generalísimo hubiera desaparecido

Su fallecimiento en Alzira, Valencia, fue anunciado por el estudio de A. Cañizares Abogados, en representación de la familia Tejero

"Su fallecimiento se produjo en paz, rodeado de toda su familia y tras recibir los santos sacramentos", indicó

Antonio Tejero Molina nació en la sureña provincia de Málaga, hijo de Antonio Tejero Camacho, profesor, y Dolores Molina Labrada, el 30 de abril de 1932

Poco antes de su nacimiento, su padre consiguió trabajo en un puesto militar, donde la familia pasaría las primeras etapas de la guerra civil de 1936-1939

Crecer en un ambiente militar imprimió en el joven Tejero los valores fascistas del régimen franquista: el anticomunismo, el antiliberalismo, la oposición al reparto del poder entre las regiones españolas y "sobre todo la conciencia de la superioridad de lo militar sobre lo civil", según el historiador Roberto Muñoz Bolaños

A los 19 años, Tejero ingresó en la academia militar española. Fue asignado a la Guardia Civil, rama del ejército responsable de la policía civil, y ascendió rápidamente gracias a la ferviente ideología que compartía con sus superiores

OPERACIÓN GALAXIA

Tras la muerte de Franco, Tejero pasó de ser un soldado modelo a un alborotador, a medida que los franquistas perdían influencia en el ejército. Culpó a la democracia de todos los males de España

Fue sancionado con frecuencia por desobedecer órdenes y en 1977 fue destituido de su cargo como comandante de un cuartel de la Guardia Civil en Málaga. Se había negado a permitir que se celebrara una manifestación autorizada, insistiendo en que el día debía ser de luto por un miembro de la Guardia Civil fallecido en Barcelona

El ascenso del ahora disuelto grupo separatista vasco ETA y lo que él consideraba intentos de debilitar la influencia de las fuerzas armadas lo impulsaron a tramar un plan con otros oficiales en 1978 para ocupar el palacio presidencial de la Moncloa -la residencia oficial del primer ministro, en Madrid- y tomar al primer ministro y a su gabinete como rehenes

Pero uno de los conspiradores reveló la "Operación Galaxia" antes de que se llevara a cabo. Tejero fue arrestado y condenado a siete meses y un día de prisión, según informó entonces el periódico ABC

"FORJADO EN LOS VALORES DEL FRANQUISMO"

Liberado de prisión, Tejero inmediatamente comenzó a planear el golpe de Estado de 1981 por el que se haría famoso

Tejero, que necesitaba hombres con los que llevar a cabo la operación, consiguió el apoyo del teniente general Jaime Milans del Bosch, con la condición de que actuaran en nombre del rey

Cuando Juan Carlos se negó a dar su bendición y en su lugar apoyó al gobierno democrático, el golpe fracasó

Junto con Milans del Bosch, Tejero fue juzgado como uno de los principales conspiradores y condenado a 30 años

De regreso a prisión, lanzó un partido de extrema derecha, Solidaridad Española, pero sólo consiguió 28.451 votos, lo que no le alcanzó para conseguir un escaño en el Parlamento

La trayectoria de Tejero "refleja, más que la de cualquier otra figura militar, la incapacidad de un sector de las Fuerzas Armadas para adaptarse a los cambios que se habían producido en España desde los años sesenta y para entender que la democracia implica consenso, diálogo y comprensión del 'otro'", escribió Muñoz Bolaños en Aportes, una revista académica sobre historia española contemporánea

"Esto era imposible de entender para un militar forjado en los valores del franquismo"

Tejero fue liberado en 1996. Vivió el resto de sus días en relativa oscuridad, complementando su pensión vendiendo sus cuadros a seguidores, según el canal de televisión La Sexta

Hizo pocas apariciones públicas pero, cuando se le presionó, no se arrepintió de sus acciones

"Me costó mi carrera y mi libertad, pero a pesar de eso no me arrepiento de haberlo intentado", dijo Tejero en una entrevista con Álvaro Romero Ferreiro para el libro "Tejero: Hombre de Honor", publicado en 2021

Tejero se casó con una maestra de escuela, Carmen Díez Pereira, con quien tuvo tres hijas y tres hijos: Carmen, Dolores, Antonio, Elvira, Ramón y Juan. Ramón, sacerdote, ofició la misa antes del nuevo entierro de Franco

(Reporte adicional de Joan Faus y de Emma Pinedo. Editado en español por Lucila Sigal)