Italia: Muere atropellada en Nápoles una estudiante española de Erasmus
MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
Una joven española de 20 años ha muerto atropellada por un vehículo cuando atravesaba un paso de peatones en la ciudad italiana de Nápoles, donde se encontraba de Erasmus, según la Policía, que ha puesto al conductor, de 18 años, bajo investigación por un posible delito de homicidio. El siniestro tuvo lugar en torno a las 2.00 horas y, aunque la joven recibió atención médica en el lugar de los hechos, falleció tras ser evacuada a un hospital debido a la gravedad de las heridas sufridas, informa la agencia de noticias AdnKronos.
Las autoridades se han incautado del vehículo, modelo Range Rover, y han retirado provisionalmente el carné de conducir al conductor, a quien también se le han realizado pruebas toxicológicas para determinar si había consumido alcohol u otras drogas.
