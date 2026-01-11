Muere bajo custodia policial acusado de "traición a la patria" en Venezuela

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron el sábado la oposición y ONG de derechos humanos, en medio de la espera de excarcelaciones de presos políticos.

"El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (...) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones", indicó esa organización en un mensaje en X.

El opositor partido Primero Justicia también dio a conocer el deceso.