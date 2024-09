Muere Drake Hogestyn, astro de ‘Days of Our Lives’, a los 70 años

ARCHIVO - Los actores Drake Hogestyn, izquierda, y Deidre Hall, del melodrama "Days of Our Lives" posan en el 48to festival de la televisión en Monte Carlo en Mónaco el 10 de junio de 2008. Hogestyn, quien interpretó a John Black durante casi cuatro décadas en "Days of Our Lives" murió de cáncer de páncreas a los 70 años. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo)

Lionel Cironneau - AP