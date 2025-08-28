Muere el acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado el rey del chamamé

El acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado en su país el Rey del Chamamé, murió el martes en París a los 87 años, informó la embajada argentina en Francia.

Barboza, que residía en Francia desde 1987, tuvo una larga carrera que comenzó siendo niño y colaboró con músicos como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazolla.

El artista grabó más de 30 álbumes musicales, que dan testimonio de una vida consagrada al chamamé, un género originado en la provincia argentina de Corrientes, y muy popular en ese país y en Paraguay.

El sueño de este guaraní de corazón, nacido en Buenos Aires en 1938 en el seno de una familia correntina, fue dar a conocer este estilo musical al mundo.

“Simplemente, soy un músico que ama lo que hace y que intenta por todos los medios no dejarse llevar por lo que la gente diga, sino por lo que yo creo que estoy haciendo bien”, explicó en una entrevista a AFP en 2002.

Según declaró entonces, estando en Europa se dio cuenta de que el chamamé podía ser tocado con otros ritmos.

“He encontrado estando acá en Francia similitudes extraordinarias con nuestra música chamamecera. Como en algunos ritmos de África, en algunos de India y también árabes”, afirmó.

Barboza fue adoptado en Francia, que lo condecoró con la orden de Caballero de las Artes y las Letras.

La embajada argentina en París destacó que “era un músico excepcional, dotado de una personalidad entrañable y generosa”.

El chamamé, una tradicional música y danza del noreste argentino, fue declarado en 2020 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).