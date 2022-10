Muere el actor Robbie Coltrane, Hagrid de “Harry Potter”

ARCHIVO - Robbie Coltrane llega a Trafalgar Square, en el centro de Londres, para el estreno de "Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 2", la última película de la serie el 7 de julio de 2011. Coltrane quien interpretó al medio-gigante Hagrid en las películas de “Harry Potter” falleció a los 72 años. La agente de Coltrane, Belinda Wright, dijo que falleció el viernes 14 de octubre de 2022 en un hospital de Escocia. La agente no reveló la causa de su muerte. Coltrane se hizo famoso como detective en la serie de la década de 1990 “Cracker”. (Foto AP/Jonathan Short, archivo)