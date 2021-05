Muere el cantante Nick Kamen, autor de 'I Promised Myself'

El cantante Nick Kamen, autor de la canci贸n 'I Promised Myself' que alcanz贸 gran 茅xito a principios de los a帽os 90, ha muerto a los 59 a帽os tras una larga enfermedad, seg煤n ha confirmado la familia del m煤sico brit谩nico.

La muerte de Kamen, quien dio el salto a la fama gracias a un anuncio de pantalones, ha generado una ola de despedidas en las redes sociales, entre ellos de autores como Boy George. "RIP, el hombre m谩s lindo y dulce", ha apuntado el cantante, tal y como recoge la BBC.

Nick Kamen, nacido el 15 de abril de 1962 en Harlow, Essex, Reino Unido, se hizo conocido en 1985 cuando apareci贸 en un spot de Levi's. En 茅l se desnudaba hasta quedar en ropa interior en una lavander铆a autom谩tica.

Posteriormente, comenz贸 una carrera musical y lanz贸 su 谩lbum debut 'Each Time You Break My Heart' en 1986; el sencillo del mismo nombre, producido por la estrella del pop estadounidense Madonna, subi贸 al n煤mero cinco en las listas brit谩nicas.

Volvi贸 a alcanzar el 茅xito en 1990 con el tema 'I promised myself', que alcanz贸 el quinto lugar en Alemania, aunque no super贸 el top 50 en su pa铆s de origen.