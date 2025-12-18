Muere el diseñador de moda Antony Price, que vistió a David Bowie y Mick Jagger

El mundo de la moda rindió homenaje el jueves al diseñador británico Antony Price, que vistió a leyendas del pop como Mick Jagger, David Bowie o Bryan Ferry, del grupo Roxy Music, tras su fallecimiento a los 80 años.

La marca 16Arlington, con la que había colaborado en noviembre para una colección, expresó el jueves en Instagram su "gran tristeza" por el fallecimiento de "uno de los diseñadores británicos más influyentes de su generación".

El fallecimiento de Antony Price se produce menos de un mes después de la presentación de esta colección de 16 modelos en Londres, tras una ausencia de tres décadas por parte del diseñador.

Nick Rhodes, del grupo Duran Duran, otra estrella británica que llevó los diseños de Price, compartió su tristeza en Instagram tras la muerte su "muy querido amigo".

"Era un creador de moda visionario, con habilidades técnicas extraordinarias. Nadie ha encarnado el 'glam' mejor que Antony", añadió el músico de 63 años.

Price, que nació en Yorkshire (norte de Inglaterra) en 1945, pasó cuatro años en la Bradford Art School antes de estudiar en el Royal College of Art, prestigiosa escuela especializada en diseño y moda, donde se graduó en 1968.

El diseñador fundó su marca homónima once años más tarde y organizó su primer desfile en 1980.

Price se había convertido más recientemente en uno de los diseñadores de confianza de la reina Camila, esposa del rey Carlos, según la prensa británica.