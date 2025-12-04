Muere el diseñador de vestuario checo ganador del Oscar, Theodor Pištěk

PRAGA (AP) — Theodor Pištěk, un diseñador de vestuario y escenografía y pintor checo que ganó un Oscar por su trabajo en la película de 1984 "Amadeus", ha fallecido. Tenía 93 años.

Su muerte fue anunciada el jueves por la ciudad de Mukařov, al este de Praga, donde vivía, y fue confirmada por su familia a la agencia de noticias local CTK. Dijeron que murió el miércoles, pero no dieron más detalles.

Los trajes de Pištěk aparecieron en las películas del director František Vláčil desde finales de la década de 1950, incluyendo "Marketa Lazarová" y "El Valle de las Abejas", pero su trabajo más famoso aparece en las películas del fallecido director de origen checo Milos Forman.

Los dos se hicieron amigos durante su servicio militar obligatorio en la Checoslovaquia comunista.

Forman terminó asentándose en Estados Unidos tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, y aunque Pištěk permaneció en Checoslovaquia, ambos cooperaron en películas.

Pištěk ganó un Oscar por el mejor diseño de vestuario en "Amadeus", que ganó varios premios de la academia y fue filmada en Checoslovaquia.

Al aceptar el premio en 1985, dijo que era “el día más grande y feliz” de su carrera cinematográfica.

Pištěk también fue nominado a un Oscar por la película de Forman de 1989 "Valmont". Ganó el premio César francés por esa película.

Pištěk y Forman también trabajaron juntos en "The People vs. Larry Flynt".

Pištěk nació el 25 de octubre de 1932 en Praga, de padres que eran ambos actores. Se graduó de la Academia de Bellas Artes de Praga en 1958. Hasta mediados de la década de 1970, Pištěk también estuvo involucrado en las carreras de motor como piloto y los automóviles se convirtieron en un tema de las pinturas que realizó y que se exhibieron en Estados Unidos y en otros lugares.

Después de la Revolución de Terciopelo de 1989 liderada por el fallecido Václav Havel que derrocó al régimen comunista, Pištěk diseñó los uniformes para los guardias en el Castillo de Praga, la sede de la presidencia.

Como presidente, Havel le otorgó una condecoración estatal en 2000.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.