Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años

ROMA, 19 ene (Reuters) - El diseñador de moda Valentino Garavani murió el lunes, dijo su fundación, dejando a Italia de luto por un segundo ícono nacional del estilo perdido después de Giorgio Armani, quien falleció hace cuatro meses.

Conocido mundialmente por su nombre de pila, Valentino tenía 93 años y se había retirado en 2008.

Fundador de la marca homónima, alcanzó las cimas de la alta costura, construyó un imperio empresarial e introdujo un nuevo color en el mundo de la moda, el llamado Rojo Valentino.

"Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", informó la fundación en Instagram.

Las ceremonias fúnebres se realizarán el miércoles y el jueves, mientras que los funerales tendrán lugar en Roma el viernes a las 11.00 hora local (1000 GMT), añadió.

Valentino fue clasificado junto a Armani y Karl Lagerfeld como uno de los últimos grandes diseñadores de una era anterior a que la moda se convirtiera en una industria global y altamente comercial dirigida tanto por contadores y ejecutivos de marketing como por modistos. Lagerfeld falleció en 2019, mientras que Armani murió en septiembre.

"Maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones", publicó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

Valentino Garavani, que fundó la empresa con su socio comercial y de vida Giancarlo Giammetti en 1960, la vendió en 1998, conservando el cargo de director creativo.

Valentino está actualmente controlado por Mayhoola, respaldada por Qatar, que tiene una participación del 70%, mientras que el conglomerado de lujo francés Kering posee el 30% restante.

"BELLAS DAMAS DE LA PANTALLA GRANDE"

Tras alcanzar las cimas de la alta costura, fue el primer italiano en desfilar en las exclusivas pasarelas de alta costura de París.

Apasionado por el cine, de joven soñaba con vestir a las "bellas damas de la pantalla grande", como él las llamaba, entre ellas las estrellas de Hollywood de los años 50 Lana Turner y Judy Garland.

Valentino acabaría diseñando el vestido de novia de Elizabeth Taylor y fue la primera opción de numerosas ganadoras del Óscar, entre ellas Sharon Stone y Penélope Cruz.

Sus diseños románticos, sencillos a primera vista, estaban llenos de detalles intrincados. "Me encanta la belleza", decía Valentino, que también vistió a Jackie Kennedy. "No es culpa mía. Y sé lo que quieren las mujeres: quieren ser guapas".

En 2007 cautivó a Roma con fastuosas celebraciones para conmemorar sus décadas en el mundo de la moda: un evento de tres días que incluyó cenas, fiestas y exposiciones con miles de invitados que acudieron desde todo el mundo. Meses más tarde anunció que dejaría de diseñar para su empresa, sobre la que ya no tenía control tras venderla casi una década antes por unos 300 millones de dólares.

"He decidido que este es el momento perfecto para decir adiós al mundo de la moda", declaró. "Como dicen los ingleses, me gustaría irme de la fiesta cuando todavía está llena".

Su último desfile se celebró en enero de 2008 en París, una ciudad que consideraba su segundo hogar y que, según él, le había enseñado a amar la moda y la vida.

Valentino y Giammetti siguieron activos en el apoyo a las artes. Su fundación inauguró la galería PM23 en el centro de Roma en 2025, junto a la sede de Valentino.

Como era de esperar, la exposición inaugural, "Horizons/Red", se centró en el color más asociado a Valentino.

"El rojo no es solo un color", dijo Giammetti en ese momento. "Es una fuerza simbólica y estética de extraordinario poder". (Reporte de Alvise Armellini. Editado en español por Javier Leira y Juana Casas)