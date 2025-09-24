Muere el famoso arquitecto chino Kongjian Yu en un accidente aéreo en Brasil

El arquitecto chino Kongjian Yu, conocido por sus "ciudades esponja", murió en la caída de una avioneta en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), junto a otros tres ocupantes, informó el miércoles la policía local.

Kongjian, de 62 años, era una referencia en planificación urbana sostenible y se lo conocía mundialmente por el concepto de "ciudades esponja", diseñadas para absorber grandes cantidades de agua.

Las otras víctimas del accidente ocurrido en la tarde del martes son los cineastas brasileños Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr. y el piloto y dueño de la aeronave Marcelo Pereira de Barros, informó este miércoles la Policía Civil.

Por ahora se desconocen los motivos del accidente en una zona rural de difícil acceso en el Pantanal, el mayor humedal del mundo.

Kongjian llegó este mes a Brasil para la Bienal de San Pablo y luego viajó al Pantanal para participar en filmaciones sobre su trabajo junto a cineastas brasileños, detalló el Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil en una nota.

El arquitecto chino aplicó su concepto de ciudades esponja "en más de 1000 proyectos en 250 ciudades", según el CAU, "y defendió soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar inundaciones urbanas y los efectos de la crisis climática".

ffb/val