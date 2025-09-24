Muere el gran muftí de Arabia Saudí, el jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El jeque Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, gran muftí de Arabia Saudí que sirvió como principal figura religiosa del reino durante más de un cuarto de siglo, un tiempo en el que la nación musulmana ultraconservadora se liberalizó en lo social, falleció el martes. Tenía más de 80 años.

Su papel como gran muftí lo convirtió en uno de los principales clérigos islámicos del mundo suní. Arabia Saudí, donde están las ciudades sagradas de La Meca y Medina, alberga cada año la peregrinación del hajj, obligatoria para todos los musulmanes sanos al menos una vez en su vida, lo que hace que las declaraciones del gran muftí tengan mucho interés.

Aunque estaba estrechamente alineado con la familia gobernante Al Saud, que ha permitido que las mujeres conduzcan, abrió cines y liberalizó la sociedad en los últimos años, el jeque Abdulaziz denunció a extremistas como los del grupo Estado Islámico y Al Qaeda. Durante su etapa como gran muftí también hizo declaraciones que fueron vistas como sectarias y más alineadas con el wahabismo saudí, una forma del islam estrictamente austera que durante décadas llevó al reino a segregar por sexo, restringir la música y seguir otras prácticas puritanas.

La prensa estatal saudí reportó la muerte del jeque Abdulaziz, pero no ofreció el motivo. El poderoso príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quien se encarga de la gobernanza diaria del reino bajo el mandato de su padre, el rey Salman, de 89 años, asistió a las oraciones fúnebres por el difunto muftí el martes por la noche en Riad.

“Con su muerte, el reino y el mundo islámico han perdido a un distinguido erudito que hizo contribuciones significativas al servicio del islam y de los musulmanes”, afirmó la Casa Real saudí en un comunicado.

Gran muftí desde 1999

El jeque Abdulaziz, que quedó ciego cuando era joven, se convirtió en gran muftí en 1999, nombrado por el rey Fahd. En ese momento, el reino estaba segregado y su población era vigilada de cerca por el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. Esas ideas se veían reflejadas en sus declaraciones de la época, como la condena a las cámaras de los celulares en 2004 por la posibilidad de que fuesen “explotadas para fotografiar y difundir el vicio en la comunidad”.

Otros comentarios se centraron en el cristianismo. Se unió a otros líderes islámicos para denunciar el discurso del entonces papa Benedicto XVI en 2006, que citaba a un emperador bizantino que decía que algunas de las enseñanzas del profeta Mahoma eran “malvadas e inhumanas”. En 2012, en respuesta a una pregunta sobre las iglesias cristianas en Kuwait, el jeque Abdulaziz afirmó supuestamente que era “necesario destruir todas las iglesias de la región”.

Sus allegados trataron de retractarse más tarde de los comentarios tras la indignación causada entre los líderes cristianos.

El jeque Abdulaziz también se refirió a la fe de los chiíes después de que el líder supremo de Irán criticara duramente la conducta de Arabia Saudí tras una estampida en el hajj de 2015 que se cobró la vida de más de 2400 peregrinos.

“Debemos entender que no son musulmanes, ya que son descendientes de los majuws, y su enemistad hacia los musulmanes, especialmente los suníes, es muy antigua”, afirmó supuestamente el clérigo saudí. “Majuws” es un término que se refiere a los zoroastrianos y aquellos que adoran el fuego.

Cambios en Arabia Saudí

El jeque Abdulaziz siempre apoyó a la familia gobernante Al Saud, parte de la larga interrelación entre sus fortunas y el poder del wahabismo en la sociedad, especialmente en los años posteriores a la Revolución Islámica de 1979 que instaló una teocracia chií en Irán.

Denunció la “yihad falsa” de los extremistas islámicos en 2007. Tras los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Arabia Saudí combatió durante años contra una insurgencia militante en el reino. También dijo que el grupo Estado Islámico era el “enemigo número uno del islam”.

“Los autoproclamados muyahidines con su versión de la yihad solo están distrayendo a los musulmanes”, señaló en aquel momento, empleando un término árabe para referirse a los guerreros santos.

Después de un ataque en Arabia Saudí en 2014, apuntó: “Vivimos en un estado seguro y estable bajo un único gobierno que nos une”.

Pero el ascenso del rey Salman y del príncipe heredero Mohammed hizo que Abdulaziz suavizara, cambiara o silenciara sus posturas sociales, especialmente acerca de la mezcla entre hombres y mujeres, que en su día calificó como “maldad y catástrofe". También había señalado que que las mujeres condujeran era “un asunto peligroso que expone a las mujeres al mal", afirmó que las niñas de apenas 10 años podían casarse e incluso describió el ajedrez como algo similar a los juegos de apuestas.

En 2018, Arabia Saudí puso fin a la prohibición de que las mujeres condujeran, algo que el jeque apoyó después. La comisión de la virtud perdió su influencia a medida que se abrieron cines y las mujeres tomaron más empleos. Durante la pandemia del coronavirus, advirtió a la población que quienes ignorasen el distanciamiento social y otras medidas "cometen un gran pecado porque puede (...) llevar a la pérdida de vidas inocentes o dejar a las personas con complicaciones graves”.

La influencia del jeque Abdulaziz disminuyó a medida que la campaña social del príncipe heredero Mohammed ganaba impulso.

También ocurrió cuando el príncipe heredero amplió una campaña de arrestos por acusaciones de corrupción a una represión más amplia a cualquier disidencia o base de poder que pudiera desafiar su poder.

