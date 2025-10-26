Muere el histórico director técnico mexicano Manuel Lapuente

Manuel Lapuente, histórico director técnico de la selección mexicana y multicampeón de la liga azteca de fútbol con varios clubes, falleció el sábado a los 81 años, informó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“La familia del fútbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes”, expresó la FMF en sus canales digitales.

En su etapa de futbolista, Lapuente jugó para Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas entre 1964 y 1975. También defendió a la selección mexicana.

Como entrenador, Lapuente dirigió al Tri en dos etapas: la primera entre 1990 y 1991 y la segunda entre 1998 y 2000. En esta última fue el entrenador en el Mundial de Francia 1998 y ganó la Copa Oro de la Concacaf de 1998 y la Copa Confederaciones de 1999.

En la primera división mexicana dirigió a siete clubes y con tres de estos ganó cuatro títulos de liga: uno con Puebla, dos con Necaxa y uno con América.

El fallecimiento de Lapuente generó expresiones de dolor en figuras históricas del balompié azteca. El ecuatoriano Alex Aguinaga publicó en su perfil de la red social X el mensaje: “Gracias, maestro. Vuela alto, querido Manolo”.

En la misma red social, Luis “El Matador” Hernández, emblemático delantero de la selección mexicana en la década de 1990, expresó: “Gracias por tanto, Profe, por creer, por exigir y por enseñar. Descansa en paz, Manolo”.

Manuel Lapuente es reconocido como uno de los personajes que impulsó la participación de la selección mexicana en la Copa América, en la que el Tri debutó en la edición de Ecuador 1993, donde llegó a la final.

str/ma