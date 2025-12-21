Muere el pintor austriaco Arnulf Rainer a los 96 años

21 dic (Reuters) - El artista austriaco Arnulf Rainer falleció a la edad de 96 años, informó el domingo la agencia de noticias austriaca APA.

Rainer, versátil y a menudo provocador exponente del arte abstracto, era considerado uno de los principales artistas austriacos de la posguerra y fue pionero del Art Informel en su país natal. Sus obras figuran en los principales museos de arte de todo el mundo.

Pintor y artista gráfico, Rainer se sintió atraído inicialmente por el surrealismo, pero a partir de la década de 1950 se hizo famoso por lo que él llamaba "sobrepintura": pintar sobre obras o cuadros ya existentes, a menudo imágenes suyas o creadas por él.

Según la ORF, Rainer falleció el jueves. (Escrito por Dave Graham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)