Muere en Brasil el cardenal Cláudio Hummes, cercano al Papa Francisco

El cardenal brasileño Cláudio Hummes, un "gran amigo" del Papa que lo inspiró en la elección del nombre Francisco, murió este lunes a los 87 años, según anunció el arzobispo de Sao Paulo.

"Con gran dolor anuncio la muerte del cardenal Cláudio Hummes, (...) en este día, después de una larga enfermedad", anunció el arzobispo Odilo Scherer en un comunicado de prensa.

Su velorio será en la Catedral Metropolitana de Sao Paulo.

En marzo de 2013, poco después de su elección, el Papa explicó durante una reunión con periodistas cómo Hummes lo había inspirado para elegir el nombre de Francisco.

El brasileño se perfilaba entonces como uno de los favoritos para suceder a Benedicto XVI.

"Durante la elección, estaba al lado del arzobispo de Sao Paulo, Cláudio Hummes, un gran amigo (...) Cuando las cosas se pusieron peligrosas, él me consoló. Cuando los votos (a mi favor, ndlr) llegaron a dos tercios, él me abrazó, me besó y me dijo: '¡Y no te olvides de los pobres!'", reveló el Papa.

"Enseguida, en relación a los pobres, pensé en Francisco de Asís, en las guerras (...) el hombre de la pobreza, el hombre de paz", dijo el Papa.

Nacido en Salvador do Sul, un pequeño pueblo en el sur de Brasil, el cardenal Hummes fue ordenado sacerdote en 1958 y se convirtió en obispo en 1975.

Purpurado desde 2001, fue en particular prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano, con Benedicto XVI.

En septiembre de 2019, Hummes desempeñó un papel destacado durante el sínodo sobre la Amazonía, del que fue relator.

Ese sínodo tuvo lugar en un momento particularmente tenso en Brasil, debido a las críticas de la comunidad internacional hacia el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro por el recrudecimiento de los incendios forestales en la Amazonía.

lg/pt/msi/mel/yow