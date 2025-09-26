Muere en Cuba Assata Shakur, involucrada en crimen de un agente federal en EEUU

LA HABANA, 26 sep (Reuters) - La estadounidense Joanne Deborah Byron, también conocida como "Assata Shakur", falleció en La Habana, dijo el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

"El 25 de septiembre de 2025 falleció en La Habana, Cuba, la ciudadana estadounidense Joanne Deborah Byron, 'Assata Shakur', como consecuencia de padecimientos de salud y su avanzada edad", informó la cancillería en una breve nota, en la que no precisó su edad.

"Assata Shakur" vivía en la isla caribeña desde la década de 1980, luego de haber recibido refugio durante el gobierno del expresidente Fidel Castro.

La estadounidense estuvo involucrada en un crimen en Nueva Jersey de un agente federal por el cual fue condenada a cadena perpetua en 1977.

Años más tarde, la exintegrante del grupo "Black Liberation Army" logró escapar de prisión y reapareció en La Habana en 1984, cuando recibió refugio en la isla.

Estados Unidos ha solicitado a Cuba la extradición de la también conocida como "Joanne Chesimard", quien aparece entre los terroristas más buscados por el FBI. La Habana ha rechazado las solicitudes de extradición en el pasado.

(Reporte de Nelson Acosta, editado por Javier Leira)