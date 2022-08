Muere en París músico argentino Jorge Milchberg, célebre por "El cóndor pasa"

El músico y compositor argentino Jorge Milchberg, célebre por los arreglos y la grabación de "El cóndor pasa", un himno del repertorio latinoamericano, murió en París a los 93 años, informó este viernes la Embajada de Argentina en Francia.

Milchberg, que durante décadas multiplicó las giras con su grupo de música andina "Los Incas", falleció el 20 de agosto, pero la información fue difundida este viernes por la misión diplomática argentina, que no precisó la causa de su muerte.

Con "Los Incas", grupo clave en la historia internacional de la música latinoamericana, grabó "El cóndor pasa" en 1963.

Con arreglos de Milchberg, letra de Paul Simon y un título diferente en inglés ('If I could'), la canción fue éxito mundial del duo folk neoyorquino Simon & Garfunkel en su quinto LP, el superventas "Bridge over trouble water" (1970).

El tema musical "El cóndor pasa" perteneció a una zarzuela de igual título y fue creado por el compositor peruano Daniel Alomía Robles en 1913.

La embajada precisó que el funeral se realizará en "estricta intimidad familiar" en el cementerio parisino de Père Lachaise y que su cuerpo reposará en la localidad de Thénisy, en el norte de Francia.

El músico argentino también fue orquestador y acompañó en los escenarios a la cantante francesa Marie Laforêt en los años 1968 y 1969.

Milchberg, pianista de formación, fue un charanguista de renombre mundial, invitado a menudo al Festival del Charango de París.

Tuvo "una larga carrera profesional con un reconocimiento internacional bien merecido", destacó la legación diplomática argentina.

Hijo de padres polacos y nacido el 5 de septiembre de 1928 en Buenos Aires, Milchberg llegó en 1955 a París y actuó en la célebre sala de conciertos L'Escala.

