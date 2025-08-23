Muere en Portugal un bombero que combatía los incendios, cuarta víctima en el país

Un bombero murió en Portugal a consecuencia de las heridas sufridas en la lucha contra los incendios forestales que afectan al país, lamentó este sábado la presidencia, sobre el cuarto fallecido por las llamas este verano.

En un comunicado, la presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa transmitió su pésame a la familia del bombero "que perdió trágicamente la vida tras combatir directamente los incendios forestales en el municipio de Sabugal", en la mitad norte del país.

Según medios portugueses, el bombero tenía 45 años y trabajaba para una empresa privada de extinción de incendios.

Portugal, como la vecina España, donde también han muerto cuatro personas, combate varios incendios forestales que han consumido unas 60.000 hectáreas, a pesar de una disminución en las temperaturas que ha mejorado la situación, según Protección Civil.

Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de 278.000 hectáreas de terreno han ardido desde principios de año en Portugal.

En 2017 se quemaron más de 563.000 hectáreas en unos incendios que provocaron 119 muertes.

La península ibérica está fuertemente afectada por el cambio climático, que provoca olas de calor y sequías más largas, que secan la vegetación y favorecen los incendios forestales, según los expertos.