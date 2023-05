Muere en prisión un alto cargo de Yihad Islámica tras más de 80 días de huelga de hambre

El primer ministro palestino culpabiliza a Israel del fallecimiento de Jader Adnan

Hamás avisa a Israel de que "pagará el precio" y Yihad Islámica recalca "que el asesinato no quedará sin respuesta"

MADRID, 2 May. 2023 (Europa Press) -

Jader Adnan, un miembro del grupo terrorista Yihad Islámica y antiguo portavoz de la formación, ha muerto en la madrugada del martes en una prisión israelí después de 87 días de huelga de hambre.

Según han indicado las autoridades, encontraron a Adnan inconsciente en su celda, por lo que fue trasladado a un hospital en las afueras de Tel Aviv, donde le han declarado muerto tras varios intentos fallidos de reanimación.

Adnan, de 45 años, fue detenido el 5 de febrero en su localidad de residencia, Arrabé, momento en el que anunció el inicio de una huelga de hambre, como ya había realizado en ocasiones anteriores durante sus estancias en prisión. Así, se negaba a someterse a exámenes médicos y tratamientos, informa los medios palestinos.

El hombre fue detenido por supuesta pertenencia a un grupo terrorista, apoyo a una organización terrorista e incitación. Adnan había realizado otras cuatro huelga de hambre en prisiones israelíes, incluida una de 66 días en 2012 en protesta por su detención sin cargos y otra de 50 días en 2015 tras otro arresto.

Un médico de la organización Physicians for Human Rights Israel visitó recientemente a Adnan en la cárcel y advirtió de que estaba ante "una muerte inminente" y reclamó su traslado "urgente" a un hospital debido a que sufría problemas de movilidad y no era capaz de mantener una "conversación sencilla", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La ONG Middle East Eye denunció que Adnan se encuentra detenido bajo el régimen de detención administrativa. La política de detención administrativa de Israel permite la detención de palestinos sin cargos ni juicio por intervalos renovables que suelen oscilar entre tres y seis meses, sobre la base de pruebas no reveladas que ni siquiera el abogado del detenido puede ver.

Las prisiones de Israel se encuentran bajo control del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que prometió tras asumir el cargo en diciembre que abordaría de forma más estricta la situación de los presos y detenidos por cargos relacionados con la seguridad de Israel, incluidos los acusados o condenados por terrorismo.

Condena palestina

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha culpabilizado a las autoridades israelíes de perpetrar un crimen de asesinato contra Adnan, según ha publicado en sus redes sociales.

"La ocupación, su administración penitenciaria y el poder judicial han perpetrado un asesinato deliberado contra Adnan, al rechazar su solicitud de liberación, desatenderlo médicamente y mantenerlo en su celda a pesar de la gravedad de su estado de salud", ha aseverado Shtayé.

El Ministerio de Exteriores palestino, en la misma línea, ha condenado el crimen y ha responsabilizado "total y directamente" al Gobierno israelí. Asimismo, ha indicado que elevará el expediente al Tribunal Penal Internacional (TPI) y ha pedido la creación de un comité internacional que investigue las circunstancias de su fallecimiento.

Yihad Islámica, que también ha condenado la muerte de Adnan en la prisión israelí, ha afirmado que "el asesinato no quedará sin respuesta y la resistencia continuará con toda su fuerza y determinación", según ha informado el diario 'Al Quds'.

Así, ha descrito a Adnan como "un gran líder" y un "hombre valiente" que "ha caído mártir". "Es un crimen en el que la ocupación israelí tiene responsabilidad total y directa", ha dicho, antes de acusar a Israel de usar "herramientas sucias" contra el fallecido, incluidos "tribunales falsos, agencias terroristas de seguridad y los procesos militares".

El grupo ha recalcado que "el testimonio del sheij comandante Jader Adnan será un ejemplo para generaciones de hombres valientes". "No abandonaremos el camino de la yihad y la resistencia mientras Palestina siga bajo ocupación", ha reseñado, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

"Nuestra lucha continúa y no se detendrá. El criminal enemigo se dará cuenta una vez más de que sus crímenes no quedarán sin respuesta y de que la resistencia continuará con toda su fuerza, determinación y firmeza", ha remachado.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado que "este crimen se suma al registro de crímenes de ocupación y terror" contra los prisioneros palestinos. "Mantenemos a la ocupación criminal y a su Gobierno extremista fascista plenamente responsable del crimen de su asesinato, y afirmamos que este crimen fue premeditado y a sangre fría", según se puede leer en una misiva.

"Inevitablemente, la ocupación y su Gobierno fascista pagarán el precio de este crimen y todos sus crímenes y terror contra nuestro pueblo y nuestros prisioneros y prisioneras en las prisiones de la ocupación", ha agregado Hamás.

En este contexto, fuentes palestinas citadas por el diario 'Al Quds' han indicado que las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, han movilizado a todos sus elementos tras la muerte de Adnan y han cancelado un desplazamiento de miembros de su brazo político al extranjero para abordar la situación.

Europa Press