Muere Fred Ward, actor de "Tremors" y "The Right Stuff"

ARCHIVO - Fred Ward, miembro del elenco de "30 Minutes or Less", posa al llegar a la premiere de la película en Los Ángeles el 8 de agosto de 2011. Ward, un actor veterano que aportó ternura a personajes rudos en películas como “The Right Stuff”, “The Player” y “Tremors”, falleció el domingo 8 de mayo de 2022, dijo su publicista el viernes. Tenía 79 años. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)