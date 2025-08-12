Muere guardaespaldas en ataque armado contra diputado en Guatemala

Un guardaespaldas de un diputado opositor de Guatemala murió este martes en un ataque armado contra el vehículo del político en la capital, informó el presidente Bernardo Arévalo.

El legislador Juan Ramón Rivas fue "víctima de un ataque hoy (martes) en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad", dijo el mandatario en su cuenta de X.

En tanto, el presidente del Congreso, Nery Ramos, informó que el escolta muerto, Walter Esquivel, era empleado del parlamento.

Las autoridades no han dado a conocer las posibles motivaciones del ataque contra el diputado del partido derechista Vamos.

El presidente socialdemócrata indicó que se comunicó telefónicamente con Rivas para expresarle sus "condolencias y solidaridad" por la muerte de su escolta.

Asimismo, Arévalo afirmó que el país está "atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado".

Rivas es representante del departamento de Izabal, sobre el Caribe.

Guatemala vive una ola de criminalidad y el año pasado cerró con una tasa de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial.