Muere Hannah Pick-Goslar, amiga cercana de Anne Frank

LA HAYA (AP) — Hannah Pick-Goslar, una de las mejores amigas de Anne Frank, murió a los 93 años, informó el sábado la fundación que administra el Museo de la Casa de Anne Frank.

La Fundación Anne Frank rindió homenaje a Pick-Goslar, que es mencionada en el famoso diario de Frank sobre el periodo que vivió ocultándose de los ocupantes nazis en Holanda, por mantener vivo el recuerdo de su amiga con historias sobre su niñez.

“Hannah Pick-Goslar significó mucho para la Casa de Anne Frank y siempre podíamos contar con ella”, indicó la fundación en un comunicado. No ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento.

Pick-Goslar creció con Anne en Ámsterdam luego que ambas familias emigraron de Alemania con el ascenso al poder del partido nazi de Adolf Hitler. Las amigas fueron separadas cuando la familia de Anne se ocultó en un ático en 1942, pero se reunieron de nuevo, aunque brevemente, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, poco antes que Anne muriese de tifus.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, las dos familias eran vecinas en Ámsterdam y Anne y Hanna asistieron juntas a la escuela.

Pick-Goslar recordó haber asistido al 13er cumpleaños de su amiga y ver el diario de cubierta rojiblanca que los padres de Anne le dieron como regalo. Anne llenó el diario con sus pensamientos y frustraciones mientras se ocultaba de los nazis en un anexo secreto en Ámsterdam. El padre de Anne, Otto Frank, publicó el diario después de la guerra.

Pick-Goslar recordó la amistad en un libro escrito por Alison Leslie Gold titulado “Recuerdos de Anne Frank: Reflexiones sobre una Amiga de la Infancia”. El libro fue adaptado al cine en una película titulada “My Best Friend Anne Frank”.

En una entrevista en 1998 con The Associated Press, ella dijo de su amiga: “Actualmente, todo el mundo piensa que ella era una persona santa, pero ese no era el caso”.

“Ella era una niña que escribió hermosamente y maduró rápidamente en circunstancias extraordinarias”, subrayó Pick-Goslar.

Pick-Goslar es mencionada en el diario, bajo el nombre por el que Anne la llamaba: Hanneli.

El 14 de junio de 1942, Anne escribió: “Hanneli y Sanne eran mis dos mejores amigas. La gente nos veía juntas y decía: ’Ahí van, Anne, Hanne y Sanne”.

La Fundación Anne Frank afirmó que Pick-Goslar “compartió sus recuerdos de su amistad y del Holocausto hasta una edad avanzada. Ella creía que todo el mundo debería saber lo que les sucedió a ella y a su amiga Anne después de la última página del diario. No importa lo terrible que fue la historia”.

AP