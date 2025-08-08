Muere hijo de Mamo Contreras, miembro de la dictadura chilena

Contreras Valdebenito, apodado "El Mamito", pues su padre fue conocido como "El Mamo", falleció en el Hospital Militar de Santiago el pasado miércoles, a raíz de un accidente cerebrovascular, a los 62 años.

El hijo del general Contreras, quien murió en 2015 cumpliendo cadena perpetua, entre muchas otras condenas, hizo noticia siempre por defender la dictadura militar y los crímenes cometidos por militares que violaron los derechos humanos de sus opositores.

"Limpiamos a Chile, y yo contribuí con un grano de arena", afirmó en un artículo publicado en un medio de militares retirados en 2008. En él culpó a "los jueces corruptos y al pueblo mal agradecido" por las condenas a uniformados y apuntó a una ciudadanía que "no supo entender la verdadera gesta exterminadora del marxismo".

El hijo de Contreras fue militar, como su padre, abuelo y bisabuelo, y en 1988 saltó a la primera plana por asesinar, con 12 tiros, a su suegro de entonces, el capitán Joaquín Molina.

El hecho ocurrió durante una fiesta en la casa de su novia y motivado por los celos, pero un juez militar lo absolvió por supuesta "defensa propia".

En 2009 dos cartas con amenazas al entonces comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, otra vez para defender a su padre encarcelado, volvieron a ponerlo en foco. "Te advierto que mi padre va a morir, y si tú nada has hecho para aliviar el sufrimiento que vive por la crueldad de los marxistas que nos gobiernan, te las vas a ver conmigo y en forma personal", advirtió.

No fue fácil vivir a la sombra de su padre y tampoco lo buscó. "Aunque a nadie le importe, yo soy una víctima de mi papá… no es fácil ser hijo de Manuel Contreras", le confesó en 2015 al periodista Juan Cristobal Peña, que lo entrevistó para el libro "Los Malos" (Ediciones UDP). No tenía esposa, ni exesposa, ni hijos, ni trabajo estable. (ANSA).