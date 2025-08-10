Muere hombre en Iowa tras matar a tiros a vecinos y prender fuego a su propia casa, según la policía

GLENWOOD, Iowa, EE. UU. (AP) — Un hombre de 71 años que mató a tiros a dos vecinos y luego incendió su propia casa en una pequeña ciudad de Iowa ha muerto a causa de las quemaduras, informaron las autoridades.

Dennis Burnell tenía quemaduras extensas cuando salió de su casa el miércoles por la noche y murió el viernes en la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, según un comunicado de prensa de la División de Investigación Criminal de Iowa.

Tras una disputa, Burnell disparó contra Brandon Oman, de 38 años, y su esposa, Stevie Oman, de 35, en el exterior de su casa en Glenwood, dijeron los investigadores. Los Oman vivían al otro lado de la calle de Burnell, según los registros de propiedad en línea del Asesor del Condado Mills. La pareja tiene una hija, según sus obituarios.

Testigos dijeron a la policía que hubo una explosión en la casa de Burnell antes del incendio, y los agentes que respondieron a los reportes del tiroteo encontraron la vivienda envuelta en llamas.

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, dijo horas después del incidente que las fuerzas policiales ya habían recibido reportes para que acudieran a la casa de Burnell por disputas anteriormente.

Los documentos judiciales en línea muestran que Burnell fue declarado culpable el pasado agosto de acoso en tercer grado a uno de sus otros vecinos y multado con más de US$100.

