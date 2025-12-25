Muere John Robertson, el "Picasso" de la mejor época del Nottingham Forest

El exatacante escocés John Robertson, apodado "Picasso" por el entrenador Brian Clough, murió a los 72 años, anunció este jueves su exequipo Nottingham Forest, con el que fue dos veces campeón de Europa.

"Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y un amigo muy querido", indicó el club en un comunicado.

"Auténtica figura de nuestro club y dos veces ganador de la Copa de Europa de clubes campeones (actual Liga de Campeones), John estará para siempre en nuestro recuerdo por su talento inigualable, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest", añadió.

Nacido el 20 de enero de 1953 en Lanarkshire (Escocia), Robertson se unió al Nottingham Forest con 17 años. La llegada de Clough como técnico en 1975 supuso su paso de mediocampista al extremo izquierdo.

Robertson formó parte del plantel que en 1977 ascendió al Forest a la primera división inglesa. En poco tiempo, el club llegó a ser campeón de Inglaterra (1978) y a coronarse dos veces en el máximo torneo europeo (1979, 1980).

Para Clough, Robertson fue "uno de los mejores asistentes nunca vistos, tan talentoso como los brasileños o los italianos".

"Le dabas un balón y un metro de césped, y era un artista. El Picasso de nuestro deporte", sentenció, brindándole un apodo que le acompañó hasta el final de su vida.

Con Escocia, John Robertson fue internacional en 28 ocasiones y marcó 8 goles. Participó con esa selección en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

Después de sus años de gloria en el Forest fichó por el Derby County en 1983, antes de volver luego al Nottingham.

Como entrenador trabajó como ayudante de Martin O'Neill en el Wycombe, el Norwich, el Leicester, el Celtic y el Aston Villa.