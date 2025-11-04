Muere Kim Yong-nam, exjefe de Estado ceremonial de Corea del Norte

Por Joyce Lee y Josh Smith

SEÚL, 4 nov (Reuters) -

Kim Yong-nam, la única persona no perteneciente a la dinastía gobernante de la familia Kim que ha ejercido como jefe de Estado nominal de Corea del Norte, ha fallecido, informaron el martes medios de comunicación estatales.

Kim Yong-nam, expresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema del país y diplomático de larga trayectoria que sirvió a los tres líderes que ha tenido el país, falleció el lunes a la edad de 97 años, informó el medio estatal KCNA.

El máximo dirigente norcoreano, Kim Jong-un, visitó el féretro de Kim Yong-nam para expresar sus condolencias a primera hora del martes, dijo KCNA.

POSICIÓN ÚNICA COMO JEFE DE ESTADO CEREMONIAL

Aunque nunca fue nada más que una figura decorativa en un país gobernado férreamente mediante una dictadura familiar, la posición única de Kim Yong-nam como jefe de Estado ceremonial desde 1998 hasta su retiro en 2019 lo convirtió en la cara de momentos diplomáticos cruciales.

"A pesar de tener un papel principalmente ceremonial en la última parte de su carrera, Kim Yong-nam tuvo un alto grado de influencia a través de conexiones de patrocinio con los diplomáticos y el personal del servicio exterior de Corea del Norte", dijo Michael Madden, experto en liderazgo norcoreano del Centro Stimson, con sede en Estados Unidos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, expresó las "profundas condolencias" de su país y afirmó que Kim Yong-nam era un viejo amigo de Pekín que "contribuyó significativamente al desarrollo de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre China y Corea del Norte".

El ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong-young, responsable de las relaciones con Corea del Norte, que se niega a dialogar con Seúl desde hace años, también ofreció sus condolencias y recordó que conoció a Kim Yong-nam durante los actos intercoreanos, cuando las relaciones eran mejores.

Nacido en 1928 bajo la dominación colonial japonesa, Kim Yong-nam ocupó puestos clave en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ayudó a dar forma a la diplomacia norcoreana bajo el mandato del fundador del Estado, Kim Il-sung, antes de hacerse cargo de la diplomacia de la cumbre y representar al aislado país durante el mandato de Kim Jong-il.

"Fue el único alto cargo norcoreano conocido que nunca fue purgado, expulsado o sancionado por Kim Jong-il o Kim Il-sung", afirma Madden.

Bajo el mandato de Kim Jong-un, Kim Yong-nam siguió siendo la cara diplomática de Corea del Norte, recibiendo a visitantes de alto nivel y visitando Corea del Sur en 2018 como jefe de la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde mantuvo una reunión con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Corea del Norte celebrará un funeral de Estado, según KCNA.

(Información de Joyce Lee; edición de Michael Perry y Alex Richardson; edición en español de Jorge Ollero Castela)