Muere Kunishige Kamamoto, considerado el mejor delantero del fútbol japonés

Kunishige Kamamoto, considerado el mejor delantero de la historia del fútbol japonés, con 75 goles anotados en 76 partidos con los Blue Samurais, falleció el domingo a los 81 años como consecuencia de una neumonía, anunció este lunes la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).

El nativo de Kyoto fue el máximo goleador del torneo olímpico de México en 1968, donde Japón se llevó la medalla de bronce.

El Yanmar Diesel, ahora Cerezo Osaka, fue el club de su carrera anotando un total de 202 goles en 251 partidos del campeonato japonés.

En la parte final, compaginó su faceta de jugador con el puesto de entrenador de ese equipo hasta su retiro en 1984.

Luego prosiguió su carrera de entrenador hasta 1995 y tres años más tarde se convirtió en vicepresidente de la JFA y fue director del Comité Organizador del Mundial de 2002, coorganizado por Japón y Corea del Sur.

También alternó su carrera como dirigente futbolístico con la de político, ya que en 1995 fue elegido representante en la Cámara de legisladores.

El actual seleccionador nipón destacó la figura de Kamamoto, "que dio a los japoneses un rayo de esperanza de poder competir a nivel internacional".

Otro mito del fútbol nipón, Kasuyoshi Miura, que sigue jugando pese a tener ya 58 años, recordó que el propio Pelé dijo de Kamamoto que era "un gran delantero", cuando el brasileño participó en el partido de homenaje por la retirada del ahora fallecido.

"Cuando escuché al Rey Pelé decir que era 'un gran delantero', me sentí orgulloso como japonés y aún lo recuerdo", declaró el segundo máximo goleador de la historia del fútbol japonés.