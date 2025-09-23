Muere la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La actriz Claudia Cardinal, icono del cine italiano, ha fallecido este martes a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina, según han informado medios franceses. Cardinale, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Ha participado en títulos legendarios como 'El gatopardo', 'Ocho y medio', 'La pantera rosa', 'La amante de Mussolini' o 'Las petroleras' junto a Brigitte Bardot. Su debut fue junto a Omar Sharif, lo que le hizo ganar renombre en Hollywood. Algunas de sus últimas producciones han sido 'El artista y la modelo' (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro 'Twice upon a time in the west' (Boris Despodov).